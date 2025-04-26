كرامي زارت سلام واطلعته على نشاط وزارة التربية

زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مكتبه في السراي الحكومي، واطلعته على نشاط الوزارة والإستعدادات القائمة لإتمام العام الدراسي وإجراء الإمتحانات الرسمية، كما وضعته في أجواء مطالب أفراد الهيئة التعليمية.

وعبر سلام عن تقديره للجهود الجبارة التي تبذلها الوزيرة في هذه المرحلة، وأعطى توجيهاته للمضي قدما في الخطوات الإصلاحية والمحافظة على جودة التعليم والشهادة اللبنانية.

من جهة ثانية، تنوعت اجتماعات الوزيرة كرامي طوال الأسبوع، بين جامعية وإدارية ومطلبية، والتقت في هذا الإطار عميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة التابعة لجامعة البلمند ألبا ALBA فضل الله داغر على رأس وفد من الأكاديمية، واطلعت منهم على برامج الكلية وانشطتها وخططها التطويرية .

ثم اجتمعت برئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، وتمت متابعة ملفات الجامعة الأكاديمية والمطلبية .

واستقبلت الوزيرة كرامي وفدا من وحدة الأنشطة الرياضية والكشفية برئاسة مازن قبيسي. وتسلمت منهم الدعوة لرعاية حفل اختتام لأنشطة التربوية المدرسية .

بعد ذلك اجتمعت الوزيرة كرامي مع مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية برئاسة ربيع مكوك، وتم عرض مهام الصندوق وموازنته ومجالات عمله وحاجاته.

واستقبلت بعد ذلك وفدا من طلاب لبنان واستمعت إلى هواجسهم المتعلقة بالإمتحانات، ومطالبهم وتطلعاتهم، وعبرت عن تفهمها لهذه الهواجس مع المحافظة على مستوى الشهادة اللبنانية.