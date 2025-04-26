مصرف لبنان نفى مواقف نسبتها بعض وسائل الإعلام لحاكم المركزي خلال اجتماعات واشنطن

أوضح مصرف لبنان، في بيان، أنّ "بعض وسائل الإعلام الالكترونية تناولت مواقف نسبتها إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تمامًا عن الصحة".

وأشارت إلى أنّه "حرصًا على الدقة والمصداقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسميًا عن مصرف لبنان وحاكمه، من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".

وكانت قد انتشرت معلومات، عبر وسائل إعلامية، تزعم أنّ حاكم مصرف لبنان تعهّد خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بإقفال القرض الحسن.