مستشار الخامنئي للشؤون السياسية: هناك فرصة حقيقية لتحقيق نجاح مشترك للإيرانيين والأميركيين

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني، أنه "لم نذهب لمسقط لتقديم تنازلات بل لرفع العقوبات مقابل التزامات تقنية".

ولفت شمخاني، الى أن "هناك فرصة حقيقية لتحقيق نجاح مشترك للإيرانيين والأميركيين"، مشدداً على أن "محاولة حل الأزمات دون فهم قوة وإرادة الطرف المقابل ستؤدي إلى الفشل".

من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران السبت في عُمان في جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

وتأتي هذه الاجتماعات، بوساطة عُمانية، عقب جولتين سابقتين من المفاوضات غير المباشرة، عُقدت أولاهما في 12 أبريل/نيسان في مسقط، ثم الثانية في 19 نيسان في روما.