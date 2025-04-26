شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأوكرانية تستولي على إحدى سفن "أسطول الظل" الروسي والان نبدء بالتفاصيل

"أسطول الظل" الروسي

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - استولى جهاز المخابرات الأوكرانية على سفينة تجارية أجنبية مرتبطة بما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي، متهما إياها بنقل الحبوب بشكل غير قانوني من شبه جزيرة القرم المحتلة.واستخدمت السفينة في أواخر عام 2024 لتصدير 5000 طن من القمح من ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم، والذي ضمته روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.ومن المعروف أن سفن أسطول الظل الروسي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية.ومن بينها الحد الأقصى لأسعار النفط وكثيرًا ما تستخدم لنقل الحبوب الأوكرانية المنقولة من الأراضي المحتلة.واعترضت القوات السفينة، التي كانت ترفع علم دولة آسيوية لم يذكر اسمها، في المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود.ولم تكشف السلطات عن الموقع الحالي لطاقم السفينة أو أي إجراءات قانونية جاري اتخاذها.وتعد كييف التجارة مع هذه المناطق غير قانونية، واحتجزت السفن التي دخلت الموانئ المحتلة دون إذن من أوكرانيا.