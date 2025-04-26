شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلّق على تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

صراع الهند وباكستان

تصاعد التوترات بين الهند وباكستان

الدمام - شريف احمد - قال دونالد ترامب، إن الهند وباكستان ستعالجان المشكلة بينهما في شكل أو في آخر.يأتي هذا في وقت يتصاعد التوتر بين القوتين النوويتين بعد هجوم دام الثلاثاء في كشمير.وقال الرئيس الأمريكي على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، إن "هذا النزاع في كشمير موجود منذ ألف عام".وأضاف: "تحصل توترات على هذه الحدود منذ 1500 عام، وتلك هي الحال دائما. لكنهم سيعالجون المشكلة في شكل أو في آخر".ورُسمت الحدود بين البلدين حين نالت الهند وباكستان استقلالهما العام 1947، فيما تقاسمت الدولتان يومها إقليم كشمير. ولا تزال كل منهما تطالب بالسيادة عليه.ودعت الأمم المتحدة الهند وباكستان الجمعة إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد يومين من تصاعد التوترات عبر تعليق منح تأشيرات وطرد دبلوماسيين وإغلاق الحدود.وجاء ذلك إثر هجوم الثلاثاء على سياح في كشمير أعقبه تبادل لإطلاق النار لفترة وجيزة في وقت مبكر صباح الجمعة.