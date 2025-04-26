شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا وروسيا إلى عقد اجتماع لإجراء محادثات "على مستوى رفيع للغاية"، وذلك بعدما قال إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدموية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، كتب ترامب على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أنه كان "يوما جيدا" من المحادثات واللقاءات بين الجانبين.وقد زار مبعوثه، ستيف ويتكوف، موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.وكتب ترامب: "إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق، ويجب أن يلتقي الجانبان الآن، على مستويات رفيعة للغاية "لوضع حد لها".وأضاف "جرى الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية. أوقفوا إراقة الدماء الآن. سنكون في أي مكان ضروري للمساعدة في تسهيل نهاية هذه الحرب القاسية والعبثية!".