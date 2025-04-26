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ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى

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الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا وروسيا إلى عقد اجتماع لإجراء محادثات "على مستوى رفيع للغاية"، وذلك بعدما قال إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدموية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وبعد فترة وجيزة من وصوله إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس، كتب ترامب على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أنه كان "يوما جيدا" من المحادثات واللقاءات بين الجانبين.
ترامب يشيد بموقف روسيا - متداولة

الحرب الروسية الأوكرانية

وقد زار مبعوثه، ستيف ويتكوف، موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.
وكتب ترامب: "إنهما قريبتان للغاية من التوصل إلى اتفاق، ويجب أن يلتقي الجانبان الآن، على مستويات رفيعة للغاية "لوضع حد لها".
ترامب وزيلينسكي - متداولة

وأضاف "جرى الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية. أوقفوا إراقة الدماء الآن. سنكون في أي مكان ضروري للمساعدة في تسهيل نهاية هذه الحرب القاسية والعبثية!".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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