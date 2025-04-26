زراعة التبغ تعود إلى تراب الجنوب بعد توقفها العام الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي

باشر المزارعون الجنوبيون زراعة موسم التبغ للعام 2025، بعدما تعذر عليهم ذلك في العام الماضي بسبب العدوان الإسرائيلي، في حين تراجعت الكمية المزروعة إلى النصف، فبعدما كان انتاج الجنوب من التبغ 5 ملايين كيلوغرام، بات 2500 كيلوغرام.

في الموسم الحالي، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية في ملاحقة المزارعين، فالمحلّقات العدوّة تلقي باتجاههم القنابل لمنعهم من زراعة أرضهم، لكنهم بارادتهم يواجهون ويواصلون العمل.

في هذا السياق، يلفت رئيس اتحادات نقابات مزارعي التبغ في لبنان ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن عملية زراعة التبغ لمحصول عام 2025 انطلقت على اشدها في كل المناطق الزراعية، خاصة في مناطق النبطية ومرجعيون وصور، مشيراً إلى "هذه الزراعة مستمرة ةبالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها، وهي مورد رزق كريم تم تأمينه بظروف صعبة".

ويوضح أنه "في العام الماضي، بذلت جهود كبيرة وجبارة، من قبل الريجي ومن قبلنا، ووزارة المالية كانت قد ساعدت ودعمت وازرت"، داعياً المزارعين إلى عدم ترك هذه الزراعة، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي نعيشها"، لافتاً إلى أن "هذه الظروف، التي فرضها العدوان على لبنان، ستنتهي، ونأمل في هذا العهد الجديد إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإتمام انسحابها من الأراضي اللبنانية والنقاط الخمس، ومعاودة زراعة كل الأرض التي نحن بأمس الحاجة لزراعتها، حتى يتسنى للناس عيشاً كريماً"، ويضيف: "كلما طال العدوان بالتأكيد الزراعة ستكون اقل، وبالتالي المسؤولية ستقع على الدولة بالتعويض على المزارعين، الذين لا يملكون أي مورد رزق آخر".

ويشير إلى أن المقدر هو أن تكون الكمية، التي ستتسلمها إدارة الريجي هذا العام، مليونين ونص كيلوغرام، اذا استمرت الأمور كما هي الآن، علماً أن هناك دعماً للذين صرحوا عن محاصيلهم ولم يتمكنوا من تسليمها"، متوجهاً بالتحية والشكر لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، الراعي والمهتم جداً بهذه الزراعة التي تؤمن حركة اقتصادية لأهالي الجنوب، الذين يعانون من تدمير العدو لبيوتهم، ولم يعودوا لقراهم التي عصف بها العدوان ودمرها، ويؤكد أنه "ليس أمامنا الا الاستمرار بالنضال والزراعة".