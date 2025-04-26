الاتحاد الأوروبي: ثمة عمل كثير يجب إتمامه قبل الاتفاق مع أميركا بشأن الرسوم

أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس، أنّ "ثمة عملا كثيرا أمامنا" يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع أميركا "لتجنّب" الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُحاول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع إيجاد مخرج من النزاع التجاري الذي بدأه ترامب بُعيد عودته إلى البيت الأبيض واتّهامه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بـ"سرقة" بلاده.

وفرضت واشنطن في شكل خاص رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة، وهي رسوم هدد الملياردير الجمهوري بزيادتها إلى 20%.

وأتاحت اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تُختتم الجمعة في العاصمة الأميركية، للكتلة الأوروبية فرصةً لتأكيد موقفها أمام فِرَق ترامب.

واجتمع دومبروفسكيس الجمعة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وقال للصحافة لاحقا إنّ اللقاء شكّل فرصة ليؤكّد مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في "التوصل إلى اتفاق" لـ"تجنّب سيناريو" سيُعاني فيه الاقتصاد العالمي من جرّاء الرسوم الجمركيّة التي تفرضها الولايات المتحدة.

واقترح التكتل الأوروبي شراء مزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي وإلغاء الرسوم الجمركيّة على المنتجات الصناعية من الجانبَين.