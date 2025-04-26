سقوط أكثر من 30 جريحا وتضرر عدد كبير من المباني جراء زلزال في الإكوادور

أسفر زلزال ضحل بلغت قوّته 6,3 درجات عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح وألحق أضرارا بنحو 180 مبنى وتسبّب بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مدينة إسميرالداس الساحلية الإكوادورية الجمعة، وفقا لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات.

ووفقا لخدمات الاستجابة للطوارئ في الإكوادور، أصيب الضحايا بجروح في الرأس وجروح أخرى وتضرر 135 منزلا على الأقل جراء الهزة التي شعر بها سكان في أماكن بعيدة مثل العاصمة كيتو.

وقال المرشح الرئاسي السابق ياكو بيريز الذي كان موجودا في المكان لوكالة "فرانس برس"، بأنه "لقد كان (الزلزال) قويا جدا"، مضيفا "شعرت كأنه دهر، لكن أعتقد أنه كان أقل من دقيقة".

وذكرت السلطات أن أربعة مراكز صحية و18 مدرسة قد تضررت، بينما انهارت واجهة مبنى عسكري جزئيا. كما تضرر طريقان وجسر.