الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي دمرت 45 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 45 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق 4 مقاطعات روسية، تركزت معظمها في مقاطعتي كورسك وبيلغورود"

وجاء في بيان صدر عن الدفاع الروسية، أنه "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، واعترضت 45 طائرة مسيرة أوكرانية".

وبحسب البيان، تم تدمير 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وأخرى فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك.