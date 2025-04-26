"وول ستريت جورنال": اتهام أميركي لشركة أقمار اصطناعية صينية بدعم الحوثيين والشركة تنفي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأنّهم "قلقون من شبكة أقمار اصطناعية صينية تدعم الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) في استهداف سفن أميركية"، كما أوضحوا أنّ "أقمار تشانغ جوانغ الصينية تستطيع التجسس على كل أركان الولايات المتحدة الأميركية".

وردًا على ذلك، نقلت الصحيفة عن شركة تشانغ جوانغ الصينية للأقمار الاصطناعية، قوله إنّ "الاتهام الأميركي ملفق".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على اليمن ردًا على عمليات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، كما تستهدف الحركة السفن الأميركية بعد استئناف غاراتها على اليمن.

وسبق وأن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا"، بينما تؤكد الحركة أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة وعملياتها العسكرية ضد إسرائيل.