رئيس الحكومة الباكستانية: من حقنا الرد بقوة على أي خرق هندي والسلام مقصدنا لكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا

أشار رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، الى أننا "مستعدين للمشاركة بأي تحقيق نزيه في الاعتداء على سياح بالجزء الهندي من كشمير"، مؤكداً أن "السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا"..

وأكد شريف، أنه "من حقنا الرد بكل قوة على أي خرق هندي لاتفاقية توزيع حصص المياه الموقعة بين البلدين".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الهندي، أن عناصره تبادلوا إطلاق النار خلال الليل مع القوات الباكستانية على طول خط المراقبة، وهو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير، في عقب حوادث وقعت في اليوم السابق.

وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع "عدة" للجيش الباكستاني "على طول خط السيطرة في كشمير" ليل الجمعة السبت.

وأوضح في بيان أن "القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة"، مضيفا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك مع تزايد التوترات بين البلدين على خلفية هجوم مسلّح في كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصًا، حيث اتهمت الهند باكستان في الوقوف وراء الهجوم.