وزير خارجية العراق: لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تراعي حقوق كل المكونات

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا تراعي حقوق كل المكونات.
وحث حسين خلال اجتماعه بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن أمس الجمعة إلى "إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي حقوق جميع المكونات السورية وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي لأن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على الأمن في العراق وضرورة معالجة مصادر القلق في سوريا".
كما دعا إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع السجون الموجودة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، حيث يوجد نحو عشرة آلاف من أخطر عناصر تنظيم داعش.
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