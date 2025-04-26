"المرصد السوري": مقتل سوريَين اثنين على الأقل في دمشق برصاص مجهولين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع “سنتافيه” فتحوا النار على مجموعة شبان من الطائفة العلوية قرب مجلس محلي علوي عند خزان مياه بالقرب من مدرسة نعمان في منطقة عش الورور في العاصمة دمشق، مما أدى لمقتل اثنين على الأقل، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة".

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