في صحف اليوم: البيطار سيتسلّم الاثنين تقريرًا فنيًا شاملًا لملف انفجار المرفأ من القضاء الفرنسي

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلًا عن مصدر قضائي فرنسي، بأنّ وفدًا قضائيًا سوف يصل إلى بيروت الاثنين المقبل ويسلّم المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، "التقرير الفني الشامل الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار؛ أيْ في الخامس من آب 2020، وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض، حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفاً ميدانياً".

وقال المصدر إن "التقرير المنتظَر، سيكون شاملاً ويعوَّل عليه للإجابة عن كثير من النقاط التي يحتاج إليها الملفّ اللبناني".

وأوضح المصدر الوفد سيلتقي أيضًا وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، مضيفًا أن "الوفد الفرنسي يضمّ قاضيين من دائرة التحقيق في باريس يتوليان إجراء التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت، الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وأُصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية في بيروت، من بين نحو 220 قتيلاً، وسبعة آلاف جريح وقعوا جراءه".

وأكد المصدر، لـ"الشرق الأوسط"، أن "الجانبين اللبناني والفرنسي سيتبادلان المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما".