إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل عبوره إلى إسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يأن "صفارات الإنذار دوت في النقب والجيش اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل عبوره إلى إسرائيل".

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على اليمن ردًا على عمليات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، كما تستهدف الحركة السفن الأميركية بعد استئناف غاراتها على اليمن.

وسبق وأن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا"، بينما تؤكد الحركة أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة وعملياتها العسكرية ضد إسرائيل.