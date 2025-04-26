نيويورك تايمز: أوكرانيا ردت على مقترح ترامب بخطة تشمل نشر قوة أوروبية بدعم أميركا على أراضي أوكرانيا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن وثيقة، بأن "أوكرانيا ردت على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخطة تشمل نشر قوة أوروبية بدعم أميركا على أراضي أوكرانيا"، وهو ما تعارضه روسيا.

وجاء في الوثيقة التي تتضمن خطة سلام أوكرانية، بأن "انضمام أوكرانيا للنيتو يعتمد على توافق الآراء بين الأعضاء".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر، قوله إن "المسؤولين الأميركيين أكدوا في محادثات بلندن وباريس عزم ترامب معارضة انضمام أوكرانيا للنيتو".

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن وثيقة خطة السلام الأوكرانية، بأنه "يمكن بحث القضايا المتعلقة بالأراضي بعد وقف إطلاق النار".