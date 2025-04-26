أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد مباحثات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وقال ترامب في تصريح بُعيد وصوله إلى روما حيث من المقرر أن يحضر جنازة البابا فرنسيس، إنّ "على الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه".
في سياق آخر، قال ترامب: "الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب واريد أن نتفادى ان تسوء الأمور".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب وروسيا وأوكرانيا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.