اخبار العالم

ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب وروسيا وأوكرانيا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق

0 نشر
0 تبليغ

ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب وروسيا وأوكرانيا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد مباحثات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال ترامب في تصريح بُعيد وصوله إلى روما حيث من المقرر أن يحضر جنازة البابا فرنسيس، إنّ "على الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه".

في سياق آخر، قال ترامب: "الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب واريد أن نتفادى ان تسوء الأمور".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب وروسيا وأوكرانيا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا