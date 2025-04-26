ترامب: الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب وروسيا وأوكرانيا قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد مباحثات أجراها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وقال ترامب في تصريح بُعيد وصوله إلى روما حيث من المقرر أن يحضر جنازة البابا فرنسيس، إنّ "على الجانبين الآن أن يجتمعا على أعلى مستوى لوضع اللمسات الأخيرة عليه".

في سياق آخر، قال ترامب: "الاتفاق مع إيران يسير بنحو طيب واريد أن نتفادى ان تسوء الأمور".