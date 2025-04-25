شارك ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، العميد يوسف الشدياق في الذكرى السنوية العاشرة بعد المئة لإنزال غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى، حيث أقام السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز حتفال "خدمة الفجر" التذكاري في مدافن الكومنولث في قصقص _ بيروت.
حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنيّة وتم وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري.
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل المدير العام لأمن الدولة شارك في الذكرى الـ101 لإنزال غاليبولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.