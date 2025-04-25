ممثل المدير العام لأمن الدولة شارك في الذكرى الـ101 لإنزال غاليبولي

شارك ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، العميد يوسف الشدياق في الذكرى السنوية العاشرة بعد المئة لإنزال غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى، حيث أقام السفير الأسترالي في لبنان أندرو بارنز حتفال "خدمة الفجر" التذكاري في مدافن الكومنولث في قصقص _ بيروت.

حضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنيّة وتم وضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري.