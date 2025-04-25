أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء في بلدة تلبيرة- عكار، وهو المدعو: "أ. ع." (مواليد عام 1984، لبناني)، بحقّه أربع ملاحقات قضائيّة بجرائم سلب بقوّة السّلاح، سرقة، تأليف عصابة سرقة سيّارات ودرّاجات، ويُعتبر من أخطر المطلوبين في منطقة الشّمال، ومسلّح بصورة دائمة، يقوم بفرض الإتاوات (خوّات)؛ وينشط بتهريب الأسلحة".
وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بتاريخ 2025-04-23، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في تلبيرة- العبدة"، موضحةً أنّ "بتفتيشه، ضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا وكميّةً من المواد المخدّرة". وذكرت أنّ "الموقوف سُلّم والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء في الشمال بحقه 4 ملاحقات بجرائم مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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