مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت سوريَين يروجان عملة مزورة من فئة المئة دولار في حاصبيا

أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب في قوى الأمن الداخلي في مدينة ​حاصبيا​، سوريَّين يروّجان عملةً مزوّرةً من فئة المئة دولار، وسلّمتهما إلى مخفر حاصبيا لمتابعة التّحقيق، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".

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