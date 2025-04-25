نقيب الصيادلة أعلن عزوفه عن الترشح لانتخابات الرابطة المارونية

أعلن نقيب صيادلة لبنان ​جو سلوم​، في بيان، "عزوفه عن التّرشّح لانتخابات الرّابطة المارونيّة، إلى حين تكون الأجواء مهيّأة فيها للعمل ضمن رؤية واستراتجيّة، وروحيّة وطنيّة مسيحيّة حقيقيّة، وعودتها إلى الهدف من نشأتها، إلى حين عودة الرّابطة إلى الرّابطة".

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