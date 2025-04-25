شحادة خلال إطلاق "الرابطة الثقافية" معرض الكتاب السنوي بطرابلس: لبنان لن يتخلى عن هويته الثقافية

أطلقت "​الرابطة الثقافية​" في طرابلس معرض الكتاب السّنوي في نسخته الواحدة والخمسين، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثَّلًا بوزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، في حضور النّواب: أشرف ريفي وجميل عبود وحيدر ناصر، ممثّلين عن النّائبَين فيصل كرامي وطه ناجي، النّائبين السّابقين سمير الجسر وكاظم الخير، ممثّل المجلس الوطني للإعلام ابراهيم عوض، المدير العام لوزارة الثّقافة علي الصمد، مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ محمد طارق إمام، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس مجلس إدارة "مؤسسة مياه لبنان الشّمالي" خالد عبيد، رئيس جمعيّة طرابلس السّياحيّة محمد مجذوب وشخصيّات.

وأشار شحادة إلى "أنّنا نجتمع اليوم في افتتاح معرض الكتاب السنوي الواحد والخمسين، الّذي يُعدّ منبرًا ثقافيًّا معرفيًّا يجمع بين الإبداع والفكر. ولطالما عُرفت مدينة طرابلس بأنّها مدينة الحضارة والثّقافة، وها هي تثبت مجدّدًا أنّها حاضنة للفكر وجامعة لعشاق الكلمة المكتوبة".

ولفت إلى أنّ "انعقاد هذا المعرض في هذه الظّروف الصّعبة يعكس إرادة الحياة، وتشبّث أهل هذه المدينة العريقة بالعلم والمعرفة، إيمانًا منّا بأنّ النّهوض الحقيقي لا يكون إلّا من خلال بناء الإنسان، تغذية العقل، وتكريس ثقافة الحوار والانفتاح"، مركّزًا على أنّ "اجتماعنا اليوم في هذا الصّرح الثّقافي، إثبات جديد أنّ لبنان مهما اشتدّت عليه المحن، لن يتخلّى عن هويّته الثّقافيّة".