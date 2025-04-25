ستريدا جعجع وعقيص والحاج زاروا الراعي في بكركي للاطمئنان إلى صحته

زار أعضاء تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّواب ستريدا جعجع وجورج عقيص ورازي الحاج، بطلب من رئيس حزب "القوات اللّبنانيّة" سمير جعجع، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصّرح البطريركي في بكركي، واطمأنوا إليه بعد العمليّة الجراحيّة الّتي خضع لها نتيجة تعثّره خلال ترؤسه قدّاس الفصح.

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