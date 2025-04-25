إعلان تشكيل لائحة "حصارات بتستاهل" في جبيل لخوض الانتخابات البلدية

أُعلن في بلدة حصارات- قضاء جبيل، تشكيل لائحة لخوض الانتخابات البلدية تحت شعار "حصارات بتستاهل".

ولفت اعضاء اللائحة في بيان مشروعهم الانتخابي، إلى ان "اللائحة تضم نخبة من ابناء العائلات، متضامنين متكاتفين لما فيه خير البلدة وإنمائها بعد الحرمان التي عانت منه لسنوات طويلة"، مؤكّدين "حرصنا على مصالح بلدتنا، وحاجاتها، إنمائيا واجتماعيا وفي مختلف المجالات، ونتطلع إلى ان تكون مزدهرة. من هنا، نقدم أنفسنا للخدمة العامة وإدارة البلدية بشفافية ومصداقية من دون أي مقابل".

وأشاروا إلى "أنّنا لن نعدكم بالكثير، لكننا مصرون على تحقيق برنامجنا الذي يتضمّن:

* في الإدارة:

تتطلع لائحتنا بعد نيل ثقة الناخبين من ابناء بلدتنا إلى المباشرة فورا ومن دون أي تأخير، لتنظيم الادارة وتعيين اللجان وتجهيز المكان للمباشرة في أسرع وقت ممكن بتسيير حاجات الاهالي الادارية.

- تأمين الموظفين بالتعاقد مع ابناء القرية بحسب الحاجة بشفافية ووفق معيار الكفاءة ومن دون أي محسوبيات.

- وضع أسس ثابتة لانطلاقة البلدية مبنية على العدل والمساواة والمصداقية لحفظ كرامة وحقوق جميع أبناء البلدة.

- العمل على انشاء عدة لجان من ابناء القرية من أصحاب الخبرة والكفاءة لتقوم تحت اشراف المجلس البلدي بتنظيم الانشطة المختلفة من مهرجانات واحتفالات ونشاطات ثقافية ورياضية وصحية، إضافة إلى اقامة الندوات التوجيهية .

* في التنمية:

- الاهتمام الكامل وبقدر الامكانيات المتاحة بالصحة العامة والتعليم والرياضة والزراعة والامن.

- العمل على تأمين الدعم المادي والمعنوي للأسر والافراد والمرضى المحتاجين.

- السعي لإصدار عفو عن الرسوم المتوجبة عن السنوات السابقة.

- العمل ضمن الفترة المتاحة على وضع خطط وتصاميم ودراسات للمشاريع الانمائية والسياحية والثقافية التي تصب لخير ومصلحة جميع ابناء البلدة والسعي لتأمين التمويل من اجل تنفيذها".

وذكر البيان أن "اللائحة تضم: بيار سعد الحويك، أنطوان جرجي بولس، إدمون يوسف سعاده، كميل نعيم إبراهيم، جورج شامل سعاده، شربل رمزي يزبك، يوسف صالح عاصي، الياس طنوس إبراهيم ووليد شكري نجم".