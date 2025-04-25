سعر البيتكوين تجاوز مستوى 95 ألف دولار لأول مرة منذ نهاية شباط

اشارت بيانات التداول إلى أن سعر البيتكوين ارتفع بنسبة 2.5% يوم الجمعة، متجاوزا حاجز 95 ألف دولار للمرة الأولى منذ نهاية شباط.

وارتفع سعر البيتكوين، على منصة "بينانس" (Binance)، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث الحجم، بنسبة 2.5% خلال 24 ساعة ليصل إلى 95,146.38 دولار.

وبحسب بيانات موقع "CoinMarketCap"، الذي يحسب متوسط السعر بناء على أكثر من 20 بورصة، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% ليصل في المتوسط إلى 95,194.63 دولار، وهو ما يعكس أداء العملة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت عملة "البيتكوين" قد ارتفعت، منذ يومين، مع تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتعبيره عن تفاؤل بشأن اتفاق تجاري مع الصين.