منظمة الصحة العالمية: ضرورة إنهاء المنع الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية٬ من أن "الإمدادات الطبية آخذة في النفاد في غزة"، مشددا على "ضرورة إنهاء المنع الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب".
وبعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مخزوناته قد نفدت في غزة، مع منع إسرائيل جميع المساعدات لأكثر من سبعة أسابيع، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن "الوضع هو نفسه بالنسبة للإمدادات الطبية. إنها تنفد"، مشددا على "ضرورة إنهاء هذا الحظر المفروض على المساعدات، فالأرواح تعتمد عليها".
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