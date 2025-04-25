المندوب التركي بمجلس الأمن: لمشاركة دولية فاعلة في إعادة الإعمار بسوريا ودعم رفع العقوبات

اشار المندوب التركي بمجلس الأمن٬ الى ان "وجود وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيننا مرحب به للغاية"٬ لافتا الى ان "الإدارة السورية حققت خلال أشهر ما اعتبره كثيرون ضربا من المستحيل"٬ معتبرا ان "خطوات الإدارة السورية تمهد الطريق لانتقال سلمي ومصالحة وطنية بعد عقود من القتل".

واعتبر ان "سوريا تحتاج دعما ملموسا من المجتمع الدولي"٬ داعيا إلى "مشاركة دولية فاعلة في إعادة الإعمار بسوريا ودعم رفع العقوبات". ولفت الى "اننا لاحظنا تزايدا في قدرات المؤسسات الحكومية وحفاظها على النظام في سوريا".

واكد ان "العدوان الإسرائيلي مصدر قلق خطير وينتهك سيادة سوريا ويهدد استقرارها والمنطقة"٬ مشددا على ان "تركيا مستعدة للتعاون مع سوريا في تأمين مراكز الاحتجاز في شمال شرقي البلاد".