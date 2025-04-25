إف.بي.آي: اعتقال قاضية أميركية بتهمة مساعدة رجل على الهروب من مسؤولي الهجرة

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) كاش باتيل، أنه "تم القبض على قاضية في ولاية ويسكونسن بتهمة مساعدة رجل على الهروب من مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة"٬ لافتا الى انه "يعتقد أن القاضية هانا دوجان ضللت عمدا العملاء الفيدراليين حتى لا يلقوا القبض على المتهم في المحكمة الخاصة بها".

واشار باتيل الى ان "المتهم يدعى إدواردو فلوريس رويز وإن قرارات دوجان سمحت له بالتهرب من الاعتقال".

وبدأت إدارة الهجرة الأميركية حملة واسعة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين في مدن متفرقة من البلاد، وذلك بعد أيام من تنفيذ أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي.

وتمت الاعتقالات في عدد من المناطق، بما في ذلك دالاس وفورت وورث وإيرفينغ وأجزاء من مقاطعة كولين.