الجيش الإسرائيلي دعا سكان ثلاث مناطق في مدينة غزة إلى إخلائها

دعا الجيش الإسرائيلي سكان ثلاث مناطق في مدينة غزة إلى إخلائها مساء الجمعة تحسبا لهجوم. واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي٬ الى ان "في ضوء تنفيذ عمليات إرهابية انطلاقا من المنطقة المذكورة، سيهاجم الجيش بقوة شديدة كل منطقة يتم استخدامها لتنفيذ تلك العمليات الإرهابية"، داعيا السكان إلى الانتقال غربا من مناطق التركمان والجديدة وشمال شرق الزيتون.

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