اتفاقية التجارة الحرة بين روسيا وإيران تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليوف أن "الجانبين الروسي والإيراني ونتيجة لعمل جاد وصعب، وقعا اتفاقية التجارة الحرة والتي ستدخل حيز التنفيذ في ايار المقبل".

وأكد أنه "نتيجة للعمل الجاد من اللجنة الحكومية المشتركة نشأت علاقات صداقة ستساعد مستقبلا في التوصل لنتائج مشتركة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها في الاجتماع الـ18 للجنة الحكومية المشتركة، بنيت استنادا إلى الاتفاقية الشاملة للشراكة الاستراتيجية التي وقعها الزعيمان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان في كانون الثاني الماضي".

وأشار وزير الطاقة الروسي أيضا إلى "الاتجاه الإيجابي في التعاون الاقتصادي الثنائي، قائلا إن الطبيعة الوثيقة لشراكتنا في التجارة واضحة أيضا، بحيث نما حجم التجارة بين البلدين في عام 2024 بنسبة 16.2٪ ليصل إلى 4.8 مليار دولار".