شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الخير وبنك قطر الوطنى يحتفيان بتخريج دفعة جديدة من المتدربات بالنوبة والان مع تفاصيل الخبر

فى احتفالية خاصة أقيمت بمركز "استدامة" بقرية الغلالاب غرب أسوان، احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وبنك قطر الوطنى - مصر، بتخريج دفعة جديدة من أكثر من 120 سيدة نوبية، أنهين بنجاح تدريبًا متخصصًا فى الحرف اليدوية والتراثية، ضمن برنامج يستهدف دعم وتمكين السيدات المعيلات اقتصاديًا.

وشمل التدريب مجموعة من الحرف التى تعكس التراث النوبى الأصيل، مثل مشغولات الخوص والعرجون، والخياطة والتفصيل، وإعادة تدوير كاوتش السيارات، وفن الـString Art. وقد تم الإعلان خلال الحفل عن توظيف أكثر من 70 سيدة من الخريجات، إما للعمل فى المركز أو من منازلهن، بما يعزز من فرص تحسين دخلهن واستقلاليتهن الاقتصادية.

حضر الفعالية المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، إلى جانب عدد من قيادات البنك ومؤسسة صناع الخير، وممثلين عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، وأشاد بالشراكة الفاعلة بين "صناع الخير" و"بنك قطر الوطنى - مصر" فى دعم السيدات المعيلات وإحياء الحرف التراثية، مؤكدًا على توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لكافة أجهزة المحافظة بتقديم الدعم الكامل للجهات الجادة من منظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أكد هانى عبد الفتاح، الرئيس التنفيذى لمؤسسة صناع الخير، أن هذا الحدث يُعد تتويجًا لسلسلة من مراحل التعاون المثمر بين المؤسسة والبنك، ضمن مساعى التمكين الاقتصادى للمرأة، عبر توفير فرص عمل غير تقليدية تُمكّن السيدات من تحسين جودة حياتهن، والمساهمة فى الحفاظ على الحرف التراثية التى توشك على الاندثار.

ويُعد هذا النشاط جزءًا من جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مجال التمكين الاقتصادى، حيث يعمل التحالف من خلال مؤسساته الأعضاء على تنفيذ برامج تنموية شاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما النساء المعيلات، من خلال توفير التدريب المهنى، والدعم الفنى، والربط بسوق العمل، بما يضمن استدامة هذه المبادرات وتأثيرها الإيجابى على المجتمعات المحلية.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

مؤسسة صناع الخير للتنمية

مؤسسة صناع الخير للتنمية