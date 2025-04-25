رسامني عرض مع سفير ماليزيا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون

استقبل وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه بالوزارة، سفير ماليزيا لدى لبنان أزري مآت يعقوب، وجرى عرض للأوضاع العامّة. كما تمّ البحث في العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولا سيّما منها على صعيد الوزارة.

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