شحادة بحث مع التيني بسبل التعاون بين غرفة الصناعة والتجارة في زحلة ووزارة التكنولوجيا

استقبل وزير المهجّرين وزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، رئيس غرفة الصّناعة والتّجارة في زحلة منير التيني، الّذي وجّه لشحادة دعوةً لزيارة الغرفة. وتناول البحث سبل التّعاون بين غرفة التّجارة ووزارة التّكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتشجيع الصّناعات التّكنولوجيّة. والتقى أيضًا ناجي سلامة وصباح القرم من شركة "IT Max Global"، اللذين عرضا معه تجربة شركتهما بالتّحوّل الرّقمي في دبي. كما أبديا استعدادهما للعمل في المشاريع التّكنولوجيّة في لبنان، والمساهمة في المشاريع الّتي تطلقها الوزارة.

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