قوى الأمن عدّلت مواعيد إجراء الفحوصات الصحية للمرشحات الإناث للتطوع بصفة دركي متمرّن

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "إلحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتحديد مواعيد إجراء الفحوصات الصحيّة للمرشّحين والمرشّحات للتّطوّع بصفة دركي متمرّن من الذّكور والإناث، ونظرًا لإجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة في محافظة جبل لبنان بتاريخ 2025-05-04، تُعلن المديريّة العامّة، ما يلي:

- أوّلًا: تعديل مواعيد إجراء الفحوصات الصّحيّة للمرشّحات الإناث، بحيث أصبحت:

اعتبارًا من تاريخ 2025-05-06 لغاية تاريخ 2025-05-08 ضمنًا، بدلًا من 2025-05-05 لغاية 2025-05-07 ضمنًا،

وذلك وفق التّاريخ المحدّد لكلٍّ منهن على الرّابط التّالي: https://isf.gov.lb/ar/recruitment/.

- ثانيًا: يُمكن للمرشّحات اللّواتي مثلن أمام اللّجنة ولا تزال طلباتهنّ قيد الدّرس، مراجعة هذه اللّجنة في معهد قوى الأمن الدّاخلي- عرمون، وذلك ضمن دوام العمل الرّسمي (من السّاعة 8:30 لغاية السّاعة 15:30)، خلال الفترة الممتدّة ما بين 2025-05-06 و2025-05-08 ضمنًا".

وأشارت إلى أنّ "للمراجعة أو الاستفسار، يُمكن للمرشّحات كافّة مراجعة أمانة سرّ اللّجنة، خلال أوقات الدّوام الرّسمي، على رقم الهاتف: 416165-76، أو زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي: www.isf.gov.lb".