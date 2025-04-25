"النشرة": 240 نازحًا سوريًا غادروا عرسال إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني الحدودي

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع، بأنّ "240 نازحًا سوريًّا غادروا بلدة عرسال في البقاع الشّمالي، إلى القلمون الغربي عبر معبر الزمراني على الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، بإشراف الجيش اللّبناني وبمؤازرة دوريّة من المخابرات، وبحضور وفد من المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين ودورية من الأمن العام اللّبناني".
وأشار إلى أنّها "المرّة الأولى الّتي تغادر فيها هذه الدّفعة من النّازحين السّوريّين إلى القلمون الغربي من دون أي شروط أو موافقات مسبَقة للعودة".
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