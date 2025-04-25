التحكم المروري: قتيل نتيجة انقلاب سيارة على طريق عام المدفون باتجاه كفيفان

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بسقوط "قتيل نتيجة انقلاب سيّارة على طريق عام المدفون باتجاه كفيفان، وحركة المرور طبيعيّة في المكان".

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