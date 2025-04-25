معوض: حان الوقت ليكون هناك مشروع عربي بالمنطقة ونزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني قبل ان يكون مطلبا اسرائيليا

اكد النائب ميشال معوض٬ انه "حان الوقت ليكون هناك مشروع عربي في المنطقة ونزع سلاح حزب الله هو مطلب لبناني قبل ان يكون مطلبا اسرائيليا او عربيا او دوليا"٬ معتبرا انه "حان الوقت لكل الافرقاء العودة الى الدولة وحصر السلاح بيدها".

ورأى في حديث لقناة LBCI ان "حزب الله فعليا هو من أدخل لبنان في صراع اقليمي بين ايران و اسرائيل وفي وقت الحقيقة ايران ذهبت الى المفاوضات ولبنان تدمّر"٬ لافتا الى ان "ايران استخدمت اذرعها في المنطقة لتحسين شروطها في المفاوضات حول دورها في المنطقة".

وسأل معوض "السلاح في شمال الليطاني "سلاح على مين؟ أليس على الداخل اللبناني؟"٬ مشيرا الى ان "كما نرفض ربط لبنان بأي محور نرفض أيّ سلاح خارج الدولة ونقول للطائفة الشيعية نحن ولبنان ضمانتكم وليس ايران ووحدة الساحات".

واعتبر ان "من دون تسليم السلاح غير الشرعي للدولة "كل السلاح بما فيه سلاح المخيمات" والقيام بالاصلاحات المطلوبة لا يوجد استثمارات ولا اعمار ولا أحد مستعد على اعادة انتاج المافيا والمليشيات"٬ مؤكدا انه "علينا توحيد القرار اللبناني ومن خلاله نضغط على اسرائيل عبر المجتمع الدولي للإنسحاب من النقاط التي احتلّتها ووقف الخروقات والاغتيالات".

واضاف٬ "تصريحات مسؤولي حزب الله تقوّي اليوم الموقف الاسرائيلي عبر الوسطاء وتُضعف موقف الدولة اللبنانية"٬ لافتا الى ان "على حزب الله بالتفاهم مع رئيس الجمهورية أن يقدّم خطّته لتسليم سلاحه وأن يقول بوضوح أنّه عاد كحزب سياسي وأنّه وراء الدولة اللبنانية".

وقال "جاهزون للنقاش مع مَن لديه مخاوف مِن أنّه إذا سلّم سلاحه ستتعرّض بيئته للتطويق"٬ لافتا الى ان "مقترح انضمام عناصر حزب الله الى الجيش اللبناني يحتاج الى نقاش طويل لكن بالمبدأ نرفض استنساخ نموذج الحشد الشعبي وعلينا التنبه الى أنّ عناصر الحزب مؤدلجون بما لا يشبه مبادئ الدولة اللبنانية".