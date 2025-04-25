وزير الداخلية بحث مع عبود وقبرصلي باستمرارية العمل في إدارة السير وتطويره

اجتمع وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار مع رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السّير والآليّات والمركبات محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس مصلحة تسجيل السّيّارات والآليّات العميد نزيه قبرصلي بحضور شركة "إنكريبت"، وتمّ البحث في استمراريّة العمل في الإدارة وتطويره وتفعيل الخدمات فيها.
كما التقى الحجار وفدًا من نقابة أصحاب الشّاحنات المبرّدة في لبنان، واستمع إلى مطالبهم.
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