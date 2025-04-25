وزارة الزراعة: ضبط 5,7 أطنان من قطع الدجاج النيء غير المستوفية للشروط في الشمال

أعلنت ​وزارة الزراعة​ أنّ "في إطار تنفيذ الخطّة الوطنيّة لمكافحة التّهريب وحماية الإنتاج الزّراعي والحيواني المحلّي، تمكّنت مديريّة الجمارك العامّة- شعبة البحث عن التّهريب، بالتّعاون مع وزارة الزّراعة، من ضبط كميّة كبيرة من الدجاج النّيء المهرّب في منطقة الشّمال".

وكشفت في بيان، أنّ "الكميّة المضبوطة بلغت 5,700 كيلوغرام من قطع الدّجاج النّيء غير المستوفية للشّروط القانونيّة والصّحيّة، حيث تمّت مصادرتها وفقًا للأصول، وتسليمها مباشرةً إلى الجيش اللبناني"، مشيرةً إلى أنّه "جرى أيضًا استيفاء غرامة ماليّة على المخالفين بلغت قيمتها 3,257,400,000 ليرة لبنانيّة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من التّهريب وتعزيز الرّقابة على المعابر والأسواق، بما يحمي سلامة الغذاء ويدعم الإنتاج المحلّي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الجهات المعنيّة تؤكّد استمرارها في تنفيذ هذه العمليّات بالتّنسيق بين الإدارات الرّسميّة، في سبيل حماية الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، والحدّ من المخالفات الّتي تستهدف القطاع الزّراعي والحيواني المحلّي".