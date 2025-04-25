أعلنت وزارة الزراعة أنّ "في إطار تنفيذ الخطّة الوطنيّة لمكافحة التّهريب وحماية الإنتاج الزّراعي والحيواني المحلّي، تمكّنت مديريّة الجمارك العامّة- شعبة البحث عن التّهريب، بالتّعاون مع وزارة الزّراعة، من ضبط كميّة كبيرة من الدجاج النّيء المهرّب في منطقة الشّمال".
وكشفت في بيان، أنّ "الكميّة المضبوطة بلغت 5,700 كيلوغرام من قطع الدّجاج النّيء غير المستوفية للشّروط القانونيّة والصّحيّة، حيث تمّت مصادرتها وفقًا للأصول، وتسليمها مباشرةً إلى الجيش اللبناني"، مشيرةً إلى أنّه "جرى أيضًا استيفاء غرامة ماليّة على المخالفين بلغت قيمتها 3,257,400,000 ليرة لبنانيّة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحدّ من التّهريب وتعزيز الرّقابة على المعابر والأسواق، بما يحمي سلامة الغذاء ويدعم الإنتاج المحلّي".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "الجهات المعنيّة تؤكّد استمرارها في تنفيذ هذه العمليّات بالتّنسيق بين الإدارات الرّسميّة، في سبيل حماية الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، والحدّ من المخالفات الّتي تستهدف القطاع الزّراعي والحيواني المحلّي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الزراعة: ضبط 5,7 أطنان من قطع الدجاج النيء غير المستوفية للشروط في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.