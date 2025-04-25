"اليونيفيل" أعلنت اعتراض دورية لها قرب طيردبا: نعمل بالتنسيق مع الجيش لدعم تنفيذ الـ1701

أشارت نائبة النّاطق الرّسمي باسم "​اليونيفيل​" كانديس آرديل (Kandice Ardiel)، إلى أنّ "أثناء قيام جنود حفظ سلام بدوريّة دعمًا للقرار 1701 صباح اليوم، بالقرب من ​طيردبا​، تعرّضت دوريّتهم للاعتراض مرّتَين من قِبل أشخاص بملابس مدنيّة".

ولفتت في تصريح، إلى أنّ "جنود حفظ السّلام سلكوا طريقًا بديلًا، وتمّت ملاحقتهم لبعض الوقت، لكنّهم تمكّنوا من مواصلة دوريّتهم المخطَّط لها. وقد أَبلغنا ​الجيش اللبناني​ بالحادثة".

وذكّرت آرديل الجميع بأنّ "قوّات حفظ السّلام تعمل، بالتّنسيق الوثيق مع الجيش اللّبناني، لدعم ​الحكومة اللبنانية​ في تنفيذ القرار 1701 في هذه المرحلة الحسّاسة. وأي محاولة للتّدخّل في أداء قوّات حفظ السّلام لواجباتها، تتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701".