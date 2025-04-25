فرانس برس: انتهاء توافد المؤمنين لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس

أفاد وكالة "فرانس برس" بأن "توافد المؤمنين لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس في روما انتهى الجمعة قرابة الساعة 7". ومنذ صباح الأربعاء، تمكن نحو 250 ألف شخص من المرور أمام نعش البابا فرنسيس الذي سيغلق في الساعة 20,00 في مراسم خاصة، استعدادا للجنازة غدا في حضور العديد من رؤساء الدول.

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