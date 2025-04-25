وزير الدفاع الإسرائيلي: جيشنا يدفع ثمنا باهظا في العمليات العسكرية بقطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي يدفع ثمنا باهظا في العمليات العسكرية بقطاع غزة"٬ مشيرا الى أن "الإنجازات عظيمة، لكن المخاطر كبيرة والأثمان باهظة".

كما لفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة، ويوفر غلافا وقائيا شاملا للقوات المناورة من الجو والبر والبحر، ويرافق النشاط بأسلحة ثقيلة لإحباط العبوات الناسفة وتدمير الهياكل المهددة".

وفي وقت سابق٬ اعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة٬ ان "المجاهدين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة".