زيلينسكي: شبه جزيرة القرم تعود الى أوكرانيا وموقفنا ثابت

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "شبه جزيرة القرم تعود الى أوكرانيا رغم أن روسيا ضمتها في 2014"، مؤكدا أن "موقف كييف من هذه المسألة ثابت رغم الضغوط الأميركية".

واكد زيلينسكي للصحافيين "موقفنا يبقى ثابتا كل الأراضي المحتلة موقتا تابعة إلى أوكرانيا".

وذكرت وسائل إعلام أن الخطة الأميركية لإنهاء النزاع تتضمن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.