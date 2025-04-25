وزير الخارجية السوري: ندعو مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية

دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية"، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة.

وذكر الشيباني "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان الاسرائيلي المستمر سوريا يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما". وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول في المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".

في سياق اخر، اد الشيباني أن "العقوبات تمنع رأس المال والخبرة من دخول بلدنا وتسمح للشبكات غير المشروعة بالازدهار"، لافتا الى ان "سوريا فتحت أبوابها للدول وأعطت شعبها أملا في العودة لكن عبء العقوبات يهدد استقرارها".

وشدد على أن "سوريا متنوعة لكنها ليست مقسمة إلى طوائف وأقليات"، مشيرا الى أن "بعض اليهود السوريين عادوا إلى بلدهم لأول مرة وتفقدوا معابدهم". واشار الى ان "فلول نظام بشار الاسد السابق حاولت إشعال حرب أهلية في سوريا بإشعال أحداث الساحل".

وكشف أن "قريبا سنعلن عن هيئة للعدالة الانتقالية وهيئة للمفقودين"، معتبرا أن "حكومة تصريف الأعمال حافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار، وتصدينا بشكل حاسم لترويج المخدرات التي كانت تهدد منطقتنا".

واضاف "الطائرات في سوريا أصبحت تلقي الزهور بدلا من البراميل المتفجرة"، موضحا أن "لأول مرة منحت المنظمات الدولية الكبرى الوصول لأراضينا وهو ما رفضه النظام السابق".