ترامب: ناقشت مع نتانياهو وضع غزة وطلبت منه أن يترفق بالقطاع

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب٬ انني "ناقشت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وضع غزة وطلبت منه أن يترفق بالقطاع"٬ لافتا الى اننا "نهتم بتوفير الغذاء والدواء لغزة". واشار الى اننا "نتعامل مع إيران على أعلى المستويات"٬ موضحا ان "الأمور مع إيران تسير على ما يرام ونتعامل على أعلى المستويات في ما يتعلق بالملف الإيراني".

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