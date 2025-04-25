شكرا لقرائتكم خبر عن رضا فرحات: الرئيس السيسي عبر بصدق عن مكانة سيناء فى وجدان الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدا أنها حملت رسائل وطنية قوية، ترسخ الثوابت المصرية فى الدفاع عن الأرض، وتبعث برسائل واضحة للداخل والخارج حول صلابة الإرادة المصرية، ووضوح الرؤية تجاه قضايا الأمن القومي.

وأكد فرحات، أن الرئيس عبر بصدق ووعى عن المكانة الراسخة لسيناء فى وجدان الشعب المصرى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من تراب الوطن، مشددا على أن الحفاظ على السيادة الكاملة على كل شبر من أرض مصر هو مبدأ لا يقبل التفاوض أو التهاون، وأن سيناء، كما كانت ميدانا للتضحية والانتصار، فإنها اليوم عنوان للتنمية والبناء.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الكلمة عكست تقدير القيادة السياسية للدور البطولى الذى قامت به القوات المسلحة المصرية والشرطة فى استعادة الأرض، وصون أمن الوطن، كما ثمنت جهود الدبلوماسية المصرية فى معركة طابا التى تمثل نموذجا مشرفا لاسترداد الحقوق بالوسائل القانونية، وهو ما يعزز من ثقة المصريين فى مؤسسات دولتهم وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الكلمة لم تقتصر على استدعاء الماضى المجيد، بل ارتبطت بالحاضر، من خلال تأكيد موقف مصر الثابت تجاه تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، ورفضها القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين، وهو موقف نابع من عقيدة مصرية راسخة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للشعوب، ودعم القضية الفلسطينية فى إطار خطة عربية وإسلامية متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق السلام العادل.

وأوضح فرحات، أن دعوة الرئيس لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تعكس تمسك مصر بحل الدولتين كخيار استراتيجى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وتعكس فى الوقت ذاته إدراكا عميقا للترابط بين الأمن القومى المصرى والعربى مشددا على أن خطاب الرئيس فى ذكرى تحرير سيناء جاء بمثابة تجديد للعهد مع الشعب المصرى، بأن الدولة ماضية فى طريق التنمية، واستكمال معركة البناء التى لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن مصر بثوابتها، وبإرادة شعبها، وبقيادة حكيمة، قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل يليق بتضحيات أبنائها.