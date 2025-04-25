شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أهداف لمشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات التي سيتم مناقشته أول الأسبوع المقبل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.

أهداف مشروع القانون الرقم القومى الموحد للعقارات



1- قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

2- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها.

3- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

4- والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار.

5- والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري

7- تحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

8- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.