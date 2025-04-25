الإعلان عن لائحة "تضامن الحدت" البلدية برئاسة جورج عون

أعلنت لائحة "تضامن الحدت" برئاسة رئيس البلديّة الحالي جورج عون، أسماء أعضائها، وهم: جورج إدوار ﻋﻮن، أﻧﻄﻮان ﯾﻮﺳﻒ اﻷﺳﻤﺮ، ﻗﺰﺣﯿﺎ ودﯾﻊ ﺑﻮ ﺧﻠﯿﻞ، ﺳﻠﯿﻤﺎن ﯾﻮﺳﻒ أﺑﻲ رزق، أﻧﻄﻮان ﯾﻮﺳﻒ ﻣﻄﺮ، ﺟﺮﺟﺲ إﻣﯿﻞ اﻟﺤﺪاد، روجيه ﻧﺠﻢ اﻟﺸﺮﺗﻮﻧﻲ، اﻟﯿﺲ وﻟﯿﻢ اﻟﺸﻮﯾﺮي، ﯾﺎرا ﺷﺎرل ﻛﺮم، ﺟﺮﯾﺲ ﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻓﺎن، ﻧﻘﻮﻻ ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺮﻣﻮﻧﻲ، ﻓﺎدي ﻣﯿﺸﺎل دواﻟﯿﺒﻲ، سعيد ﻋﺒﺪه ﺷﺒﻠﻲ، إﺑﺮاھﯿﻢ طﺎﻧﯿﻮس ﺑﺮﺑﺎري، ھﺪى ﺑﺘﺮو اﻟﺤﺎج، ﺟﺎد ﺟﻮزف طﺮّاف، عزيز جوزف الجاموس؛ وزياد بيير صوما.

ولفت عون خلال عرضه لبرنامج اللّائحة، إلى أنّ "ﻣﻨﺬ العام 2010، ﻛﺎن ﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺷﺒﺎب اﻟﺤﺪت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻔﺼّﻞ واﻟﺘﺰﻣﻨﺎه ﺑﺎﻟﺤﺮف ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻋﺎم 2016، وﻓﻲ ﻛﻼ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯿﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿَّﯿﻦ، ﻗﻠﻨﺎ وﻛﺮّرﻧﺎ "ﺣﺎﺳﺒﻮﻧﺎ وسائلونا ﻋﻦ ﻛﻞ وﻋﺪ ﻗﻄﻌﻨﺎه"، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴّﯿﺎق أردّد ﻣﻘﻮﻟﺘﻨﺎ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ "اﻟﺸّﻤﺲ ﺷﺎرﻗﺔ واﻟﻨّﺎس ﻗﺎﺷﻌﺔ"، موضحًا أنّ "اﻟﺤﺴﺎب ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺤﻜﻤﻜﻢ ﻣﺠﺪّدًا".

وعرض للمشاريع الّتي نفّذها المجلس البلدي برئاسته، وهي: "المجمع الرّياضي البلدي (تصاميم وخرائط جاهزة للتّسليم)، اﻟﺴّﻮق اﻟﺘّﺠﺎري، ﺷﺎرع اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻧﻄﻮﻧﯿّﺔ، طﻠﻌﺔ اﻟﻤﻐﺎزل- ﻛﺎﺗﺪراﺋﯿﺔ ﻣﯿﻼد اﻟﺴﯿﺪ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎر ﯾﻮﺣﻨﺎ- اﻟﺤﺪت، ﺗﻠﺔ ﺻﻤﻮﺋﯿﻞ- أورﯾﺎن- ﺳﻘﻲ رادﯾﻮ اﻟﺤﻤﺮا، طﻠﻌﺔ ﻣﺎر ﻧﻘﻮﻻ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ".

وأشار عون إلى أنّ "ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﻓﺼﻼن، واﺣﺪ ﯾﺤﺎﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﺿﯿﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾّﺔ وﺗﺪھﻮر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿّﺔ، وﻓﺼﻞ آﺧﺮ أساسه اﻹﯾﻤﺎن واﻷﻣﻞ ﺑﺄنّ اﻟمقبل ﻣﻦ اﻷﯾّﺎم ﺳﯿﺤﻤﻞ ﻟﻨﺎ ﺑﺸﺮى اﻟﺘّﻌﺎﻓﻲ واﻟﻨّﮭﻮض ﻣﺠﺪّدًا"، مشدّدًا على "مواصلة ﻧﮭﺞ اﻷوﻟﻮﯾّﺎت: أوﻟﻮﯾّﺔ اﻟﺪّﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض واﻟﮭﻮﯾّﺔ، مؤكّدًا "أنّنا ﻧﺴﺘﻤﺮ في هذا النّهج ﺑﻜﻞ اﻟﺘّﺼﻤﯿﻢ واﻹرادة، وأساسه اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺟﻮدي اﻟّﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ أﯾّﺎر 2010، وھﻮ ﻛﺎن وﺳﯿﺒﻘﻰ وﻋﺪﻧﺎ وﻋﮭﺪﻧﺎ ﺑﺄن ﺗﺒﻘﻰ".