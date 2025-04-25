ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "شابَّين كانا على متن درّاجة ناريّة عملا على اعتراض طريق دوريّة مؤلّلة تابعة لقوّات "اليونيفيل" أثناء مرورها في أحد شوارع بلدة ​طيردبا​ في قضاء صور، من دون مرافقة عناصر من الجيش اللّبناني، ما اضطر الدّوريّة إلى الترّاجع ومغادرة المكان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شابان اعترضا طريق دورية لـ"اليونيفيل" في طيردبا جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.